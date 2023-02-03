Ulaşım sağlanmaya başladı! Bolu'da zincirleme kaza!

DHA

Bolu'da kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir saat kapandı.

KAZA SAAT: 08.00 SIRALARINDA OLDU DHA'da yer alan habere göre kaza saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi.

TIR BARİYERLERE ÇARPIP YOLU KAPATTI İstanbul istikametine seyir halinde olan bir TIR, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolu kapattı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5 YARALI Daha sonra arkasından gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İSTANBUL YÖNÜ 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI Yoğun kar yağışının devam ettiği otoyolun İstanbul yönü kaza sebebiyle ulaşıma bir saat kadar kapatıldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.