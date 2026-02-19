Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bolu'nun neyi meşhur? Bolu'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Bolu'nun neyi meşhur? Bolu'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropolün tam ortasında, yeşilin her tonunun, oksijenin en bol halinin ve tabiatın en cömert manzaralarının saklandığı bir vaha düşünün. Dört mevsim ayrı bir kartpostal karesine dönüşen, sonbaharda kızılın, kışın beyazın, ilkbaharda ise çiçeğin başkenti olan Bolu, sadece bir şehir değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğal rehabilitasyon merkezidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 13:43 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'nun neyi meşhur?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yüzlerce gölün, uçsuz bucaksız ormanların ve tertemiz yaylaların ev sahibi olan bu coğrafya, doğaseverler için adeta bir cennet gibidir. Ancak Bolu'yu sadece manzarasıyla tanımlamak eksik kalır; burası aynı zamanda "Saray Mutfağı"nın mimarları olan dünyaca ünlü aşçıların yetiştiği topraklardır. Mengenli aşçıların elinden çıkan lezzetler, Osmanlı saraylarından bugünün en lüks otellerine kadar uzanan bir gastronomi geleneğini temsil eder. Hafta sonu kaçamaklarının, balayı tatillerinin ve kayak tutkunlarının vazgeçilmez rotası olan bu şehir, ruhunu dinlendirmek ve midesini şenlendirmek isteyenler için eşsiz seçenekler sunar. Arama motorlarında gezginlerin en sık yanıt aradığı "Bolu'nun neyi meşhur, Bolu'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir ve yapılacak şeyler neler?" soruları, tabiatın kucağında huzur dolu bir yolculuğun davetiyesidir. İşte Köroğlu'nun diyarında sizi bekleyenler...

        REKLAM

        Bolu, %65'i ormanlarla kaplı olan yüzölçümüyle Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden biridir. Şehre adım attığınızda ciğerlerinize dolan o temiz hava, sizi anında yeniler. Abant'ın dingin sularına yansıyan çam ağaçları, Yedigöller'in büyüleyici renk cümbüşü ve Kartalkaya'nın zirvesindeki kar kalitesi, her mevsim farklı bir aktiviteye olanak tanır. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Mudurnu ve Göynük gibi ilçeleri ise, Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerini koruyarak zamanı durdurmuş gibidir. Bu yazımızda, Mengen aşçılarının sırlarını taşıyan yöresel yemekleri, fotoğraf tutkunlarının rüyası olan milli parkları, şehre özgü organik ürünleri ve gezi rotalarını tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Doğanın kalbinde bir keşif için okumaya devam edin...

        BOLU'DA NE YENİR?

        Bolu mutfağı, Osmanlı saray mutfağının günümüzdeki en güçlü temsilcisidir. "Mengenli Aşçılar"ın ünü ülke sınırlarını aşmıştır. Bolu'da yemek, sadece karın doyurmak değil, bir sanatın icrasıdır. Yöresel lezzetlerin başında "Abant Kebabı" gelir. Közlenmiş patlıcanın üzerine kuzu eti, mantar, domates ve kaşar peyniri konularak güveçte pişirilen bu yemek, tam bir lezzet şölenidir. Benzer şekilde "Yedigöller Kebabı" da tavuk ve kırmızı etin sebzelerle uyumunu sergiler.

        Bolu'nun bir diğer alametifarikası "Keş Peyniri" ve cevizdir. Bu ikili, erişte makarnasının üzerine serpilerek yapılan "Keşli Cevizli Erişte"de buluşur ve ortaya basit ama damak çatlatan bir tat çıkar. Aynı peynir, "Kedi Batmaz" adlı ilginç isimli yemekte de kullanılır. Mısır unu hamurunun kaşıkla şekillendirilip keş peyniri ve tereyağı ile servis edildiği bu yemek, yörenin en otantik tatlarındandır.

        REKLAM

        Çorba severler için "Ovmaç Çorbası" (Oğmaç), hamur kırıntıları, nohut ve salçalı sosuyla doyurucu bir seçenektir. "Kaldırık Dolması" ise hodan otunun yapraklarıyla yapılan, sarımsaklı yoğurtla sunulan farklı bir dolma türüdür. Tatlı olarak "Bolu Beyi Tatlısı", profiterolü andıran yapısı ve üzerindeki çikolata sosu, pişmaniye ve fındık ile modern bir dokunuş sunar. Ayrıca "Kabaklı Gözleme" de Bolu pazarlarının vazgeçilmezidir.

        BOLU’DA NERESİ GEZİLİR?

        Bolu denince ilk akla gelen yer şüphesiz "Abant Gölü"dür. Bir krater gölü olan Abant, etrafındaki çam ormanları, göl çevresindeki yürüyüş parkuru ve faytonlarıyla her mevsim ayrı güzeldir. Kışın donan göl yüzeyi bembeyaz bir masal sunarken, baharda açan nilüferler görsel bir şölendir. Hemen yakınındaki "Gölcük Tabiat Parkı" ise, o meşhur "göl kenarındaki tek ev" fotoğrafının çekildiği yerdir. Devlet Konukevi olan bu yapı ve gölün yansıması, Bolu'nun simgesi haline gelmiştir.

        Doğa tutkunları için asıl cennet "Yedigöller Milli Parkı"dır. Heyelan sonucu oluşan Büyükgöl, Seringöl, Derin Göl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli yedi gölden oluşan bu bölge, özellikle sonbaharda ağaçların kızıla, sarıya ve turuncuya dönmesiyle fotoğrafçıların akınına uğrar. Burada kamp yapmak, şelaleleri gezmek ve doğanın sessizliğini dinlemek paha biçilemezdir.

        REKLAM

        Kış turizminin gözbebeği "Kartalkaya Kayak Merkezi", Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, kaliteli pistleri ve lüks otelleriyle kayak ve snowboard severleri ağırlar. Tarih sevenler için ise "Göynük" ve "Mudurnu" ilçeleri, Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip, bozulmamış Osmanlı evleri, dar sokakları ve tarihi konaklarıyla adeta bir zaman tünelidir. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi Göynük'te ziyaret edilebilir. Ayrıca "Seben Kaya Evleri", Friglerden kalma, kayalara oyulmuş çok katlı yerleşim yerleriyle Kapadokya'yı aratmaz.

        BOLU'DA YAPILACAKLAR VE ALINACAKLAR LİSTESİ

        Bolu seyahatinizi doğayla iç içe geçirmek ve dönüşte sepetinizi doğal ürünlerle doldurmak için aşağıdaki listeyi rehber alabilirsiniz.

        • Gölcük Tabiat Parkı'nda göl çevresinde tur atıp, o meşhur evin önünde simgesel bir fotoğraf çektirmek.
        • Yedigöller'e giden o virajlı ama muhteşem manzaralı yolda (Kapankaya Seyir Terası'nda) durup manzarayı izlemek.
        • Abant Gölü girişindeki köy pazarından taze pişmiş sucuk ekmek yemek.
        • Mudurnu veya Göynük sokaklarında tarihi konakların arasında kaybolmak ve Zafer Kulesi'ne çıkmak.
        • Yöresel restoranlarda keşli cevizli erişte ve Abant kebabının tadına bakmak.
        • Bolu'nun meşhur "Çam Balı"ndan almak; ormanların aroması bu balda saklıdır.
        • "Bolu Çikolatası" (Bolçi) almak; fındık, fıstık veya krokan kaplı bu çikolatalar şehrin en tatlı hediyesidir.
        • Sert ve tuzlu bir peynir olan kurutulmuş "Keş Peyniri" satın alıp evde makarnalarınızda kullanmak.
        • Doğal "Kozalak Reçeli" veya "Kızılcık Tarhanası" alarak şifa niyetine tüketmek.
        • Mudurnu'nun meşhur "Saray Helvası"ndan paket paket alıp sevdiklerinize götürmek.
        • El yapımı ahşap kaşık ve mutfak gereçlerinden (özellikle şimşir kaşık) satın almak.
        • Kartalkaya'da kışın kayak, yazın ise yayla yürüyüşü (trekking) yapmak.
        • Akkayalar Travertenleri'nde Bolu'nun küçük Pamukkale'sini görmek ve maden suyu havuzuna girmek.

        Bolu, her mevsimi ayrı bir renk, her köşesi ayrı bir huzur olan, doğanın insanlığa en güzel hediyelerinden biridir. Şehirden ayrılırken ciğerleriniz oksijenle, ruhunuz huzurla, bagajınız ise lezzetle dolacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        D-650'de feci kaza: anne yaralı kızı hayatını kaybettİ

        Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada anne yaralanırken kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak