Boluspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 4 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Alanyaspor sahasında Boluspor'u 4-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 4-0'lık skorla kazandı.
Alanyaspor'da goller 47 ile 57. dakikalarda Hagi ve 60 ile 68. dakikalarda S. Mounie'den geldi.
Boluspor, 56. dakikada Erdem Dikbasan'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 7'ye çıkardı. Boluspor ise 1 puanda kaldı.
Alanyaspor, kupadaki son maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.