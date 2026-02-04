Habertürk
Habertürk
        Boluspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Boluspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Alanyaspor sahasında Boluspor'u 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 15:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:36
        Alanyaspor kupada rahat kazandı!
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 4-0'lık skorla kazandı.

        Alanyaspor'da goller 47 ile 57. dakikalarda Hagi ve 60 ile 68. dakikalarda S. Mounie'den geldi.

        Boluspor, 56. dakikada Erdem Dikbasan'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 7'ye çıkardı. Boluspor ise 1 puanda kaldı.

        Alanyaspor, kupadaki son maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

        'Aileler farkında olmadan çocuklarının zorba davranışlarının temelini atabiliyor'

        Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Uzman Psikolog Sibel Özgür Vatansever, akran zorbalığının tesadüfen ya da kendiliğinden ortaya çıkmadığını belirterek, "Bazı aileler, çocuğun küçük yaşlardan itibaren gösterdiği olumsuz davranışları 'Şaka yaptı', 'Öyle demek istemedi' diyerek n...
