Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor: 1 - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 1 - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 61. dakikasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un kazandığı penaltıyı Joaquin Ardaiz kullandı. Boluspor'un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, penaltıyı kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:04 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kardeş payı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat: Atatürk

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çilimli

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmak (Dk. 64 İdrissa Camara), Kağan Güçtekin (Dk. 87 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız (Dk. 76 Cenk Alkılıç), Adel Betteieb, Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 76 Kayanba), Furkan Demir (Dk. 74 Hakan Bilgiç), Ercan Coşkun, Diarrassouba,

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Pape Ndiaye, Abdullah Aydın (Dk. 70 Adem Eren Kabak), Cumali Bişi (Dk. 84 Gondfred Donsah), Olivier Thill (Dk. 90+3 Hüseyin Erkan), Seyit Gazenfer, Mehmet Yiğit, Hassan Hassan Toure (Dk. 46 Barış Ekinciler), Mert Çapar (Dk. 84 Rogers Mato), Barış Gök, Joaquin Ardaiz

        Goller: Dk. 7 Landel (Boluspor), Dk. 49 Joaquin Ardaiz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kart:Dk. 5 Olivier Thill, Dk. 72 Pape Ndiaye, Dk. 76 Cumali Bişi, Dk. 79 Barış Gök (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!