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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi! - Futbol Haberleri

        Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi!

        Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman'la yollarını ayırmasının ardından Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:05
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        Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi!
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        Boluspor’da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Ufuk Kahraman ile yolların ayrıldığını duyurdu. Boluspor'dan tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

        Boluspor, Ufuk Kahraman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.

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