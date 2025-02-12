Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi!

Boluspor’da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Ufuk Kahraman ile yolların ayrıldığını duyurdu. Boluspor'dan tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

Boluspor, Ufuk Kahraman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.