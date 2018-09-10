Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü konuk edecekleri Altay'ın ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu belirterek, "Yine maksimum puanları alıp, ikinci milli takım arasına yine avantajlı girmek istiyoruz." dedi.

Karafırtınalar, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maç arasının tüm takımlara olduğu gibi kendilerine de iyi geldiğini söyledi.

Bu arayı boş geçirmeyip bir hazırlık maçı yaptıklarını anımsatan Karafırtınalar, "Eksiği olan ve ilk 4 maçta az süre alan oyuncular vardı. Onlar için bir hazırlık maçı yaptık. O da gayet güzel geçti. Bir kişi haricinde hepsi 90 dakika oynadı. İstediğimizi aldık. Hafta içerisinde zaten hep çift idmanlarla hazırlandık. Bugün de haftanın ilk idmanını yapıyoruz. Yarından itibaren yine çift idmanla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"ALTAY ÇOK CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR TAKIM"

Sait Karafırtınalar, hafta sonu konuk edecekleri Altay'ı çok önemsediklerini belirterek, "Önümüzde çok ciddi bir rakip var. Altay hem deplasmanda hem de kendi sahasında oldukça başarılı. Bu sezon yeni çıkmalarına rağmen güzel bir takım havasında. Geçen haftaki maçlarını izledim. Oldukça başarılılar ve yabancı oyuncuları çok etkili. Çok deneyimli oyunculardan kurulu. Altay çok ciddiye alınması gereken bir takım. Biz de onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarına, ligin ilk 4 haftasında aldıkları galibiyetleri unutarak devam ettiklerini de aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"İlk dört haftayı biz tamamen unuttuk. Artık ikinci bir periyot başladı. Yine maksimum puanları alıp, ikinci milli takım arasına yine avantajlı girmek istiyoruz. Eğer bu süreci de aynı şekilde bitirirsek işin büyük bir kısmını ilk yarı için bitirmiş olacağız. Mücadelemiz bunun için."

ALTAY MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Boluspor, Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde yaptığı antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra dayanıklılık çalışması yapan Bolu ekibi, haftanın ilk antrenmanını dar alanda çift kale maçla tamamladı.

İdmana, salonda çalışan Guido Koçer katılmadı.

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