Bor Madeni Nerelerde Kullanılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bor Madeni Nerelerde Kullanılır? Bor Madeni Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılır?
ABONE OL

Bor madeni nerelerde kullanılır? Bor madeni nedir ve hangi alanlarda kullanılır?

Ülkemiz madenler açısından oldukça zengin bir ülke. Bu sebeple de çoğu maden ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkarılıyor. Ayrıca her birinin önemi de farklıdır. Şimdi bizler de size önemli bir madenden bahsedeceğiz.

Bor Madeni Nerelerde Kullanılır? Bor Madeni Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılır?
HABERTURK.COM

Eğer daha önce merak ettiyseniz ve araştırmak istiyorsanız, bor madeni nerelerde kullanılır? Bor madeni nedir ve hangi alanlarda kullanılır? Sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken bütün detaylar hemen aşağıda yer alıyor.

Bor Madeni Nerelerde Kullanılır?

İlk kez Tibet’te kullanılmış olan Bor madeni, periyodik tabloda B simgesiyle gösteriliyor. Aynı zamanda yarı iletken olarak biliniyor. Bu noktada da bor madeni ile neler yapılabilir ve nerelerde kullanılır soruları fazlasıyla merak ediliyor.

Öncelikle sizlerle bor nerelerde kullanılır sorusunun cevabına bir bakalım:

  • - Seramik ve cam sanayide kullanılır
  • - Tarım alanında,
  • - Otomotiv sektöründe,
  • - Uzay teknolojisinde
  • - Böcek ve bitki öldürücülerde,
  • - Dezenfekte edici ürünlerde,
  • - Antiseptiklerde
  • - Nükleer yakıt teknolojisinde kullanılıyor.

Peki, bu önemli maden, ülkemizde çıkarılıyor mu, nerelerde çıkarılıyor? Cevabını merak ediyorsanız bir sonraki başlığa bakabilirsiniz.

Türkiye’de Bor Madeni Hangi İllerde Var?

Ülkemizde bor madeni çok fazla bölgede çıkarılıyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de en çok bulunan bor yataklarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • - Eskişehir- Kırka
  • - Kütahya- Emet
  • - Kütahya- Kestelek
  • - Balıkesir- Bigadiç

Türkiye, bor madenleri rezervleri açısından dünyada yüzde 72’lik bir oranla birinci sırada yer alıyor. Bu sebeple maden hem bizim ülkemiz için hem de ticaret için son derece önemli bir yere sahip.

O halde bor madeni ile neler yapılabilir sorusunun cevabını da sizlere aktaralım. Türkiye’de bor madenleri, deterjan ve sabun imalatında kullanılıyor. Ekonomik açıdan baktığımızda da ciddi bir katkısı olduğunu söylemek doğru olacak.

Bunlara ek olarak sürtünmeye ve ısınmaya dayalı olmasından dolayı da bilgisayar teknolojisinde ve askeri alanlarda çok fazla kullanıldığını söylemeliyiz.

Bor Madeni Kullanım Alanları

Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya: Bor madeni hangi alanlarda kullanılır?

  • - Temizleme ve beyazlatma sanayinde
  • - Metalürji alanlarında
  • - Bilgisayar sektöründe
  • - Enerji alanlarında
  • - İlaç sektöründe ve kozmetik alanında
  • - Kimya sanayinde
  • - Tekstil alanında
  • - Nükleer sanayinde
  • - Kauçuk sektöründe
  • - Manyetik cihazlarda
  • - İleri teknolojik araştırma sektöründe
  • - Fiber optiklemede
  • - Mumyalama alanında
  • - Fotoğrafçılıkta kullanılıyor.

İşte bütün bu alanlarda son derece verimli kullanılan bor madeni düşünüldüğünden daha fazla işe yarıyor. Bu sebeple de ne kadar önemli olduğunun fark edilmesi gerekiyor.

Bilmeniz gereken bütün detayları aktardıktan sonra şimdi biraz da bor madeniyle ilgili daha fazla bilgi aktarımı yapalım.

Bor Ne İşe Yarar?

Kimyasal bir element olan bor aynı zamanda koyu renkli bir amorf tozdur. Dünya genelinde de az bulunan bir elementtir. Yer kabuğunun bile ağırlık olarak yaklaşık yüzde 0.001’ini oluşturuyor.

Küresel olarak tüketilen bütün borun yaklaşık yarısı, yalıtım ve yapısal malzemelerdeki cam elyafının bir katkı maddesidir. Saf bor nadir bulunur demiştik, bu sebeple de endüstriyel anlamda üretimi zordur.

Borlar genel olarak özellikle Kaliforniya’nın kurak bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Hatta yüksek oksijene sahip ortamda bor her zaman borat içinde tamamen oksitlenmiş olarak bulunuyor.

İşte sizlere bor nedir, bor madeni nerelerde kullanılır ve kullanım alanları nedir gibi önemli soruların cevaplarını aktardık. Artık bu konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibisiniz. Ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuz. Bor madenlerini araştırıyorsanız bu yazı size rehber olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Simgesi Ac Olan Element Nedir? Ac Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Simgesi Ac olan element nedir?
Radon Simgesi Nedir? Radon Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Radon simgesi nedir?
Periyodik Tabloda İlk 20 Element Nedir? İlk 20 Element Sembolleri ve Özellikleri
GÜNDEM Periyodik tabloda ilk 20 element nedir?
Nikel Simgesi Nedir? Nikel Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Nikel simgesi nedir?
Lityum Simgesi Nedir? Lityum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Lityum simgesi nedir?
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
GÜNDEM EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
Gümüş Simgesi Nedir? Gümüş Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Gümüş simgesi nedir?
2023 PTT personel alım tarihleri: PTT personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, personel alımı olacak mı, şartları neler, kimler başvurabilir?
GÜNDEM 2023 PTT personel alım tarihleri!
Regaip Kandili tarihi 2023: Regaib Kandili ne zaman, yarın mı, bugün mü? Diyanet ile Regaip Kandili tarihi belli oldu!
GÜNDEM 2023 Regaip Kandili tarihi
Manisa'da üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
GÜNDEM Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.