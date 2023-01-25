Bor Madeni Nerelerde Kullanılır? Bor Madeni Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılır?

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Eğer daha önce merak ettiyseniz ve araştırmak istiyorsanız, bor madeni nerelerde kullanılır? Bor madeni nedir ve hangi alanlarda kullanılır? Sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken bütün detaylar hemen aşağıda yer alıyor.

Bor Madeni Nerelerde Kullanılır?

İlk kez Tibet’te kullanılmış olan Bor madeni, periyodik tabloda B simgesiyle gösteriliyor. Aynı zamanda yarı iletken olarak biliniyor. Bu noktada da bor madeni ile neler yapılabilir ve nerelerde kullanılır soruları fazlasıyla merak ediliyor.

Öncelikle sizlerle bor nerelerde kullanılır sorusunun cevabına bir bakalım:

- Seramik ve cam sanayide kullanılır

- Tarım alanında,

- Otomotiv sektöründe,

- Uzay teknolojisinde

- Böcek ve bitki öldürücülerde,

- Dezenfekte edici ürünlerde,

- Antiseptiklerde

- Nükleer yakıt teknolojisinde kullanılıyor.

Peki, bu önemli maden, ülkemizde çıkarılıyor mu, nerelerde çıkarılıyor? Cevabını merak ediyorsanız bir sonraki başlığa bakabilirsiniz.

Türkiye’de Bor Madeni Hangi İllerde Var?

Ülkemizde bor madeni çok fazla bölgede çıkarılıyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de en çok bulunan bor yataklarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

- Eskişehir- Kırka

- Kütahya- Emet

- Kütahya- Kestelek

- Balıkesir- Bigadiç

Türkiye, bor madenleri rezervleri açısından dünyada yüzde 72’lik bir oranla birinci sırada yer alıyor. Bu sebeple maden hem bizim ülkemiz için hem de ticaret için son derece önemli bir yere sahip.

O halde bor madeni ile neler yapılabilir sorusunun cevabını da sizlere aktaralım. Türkiye’de bor madenleri, deterjan ve sabun imalatında kullanılıyor. Ekonomik açıdan baktığımızda da ciddi bir katkısı olduğunu söylemek doğru olacak.

Bunlara ek olarak sürtünmeye ve ısınmaya dayalı olmasından dolayı da bilgisayar teknolojisinde ve askeri alanlarda çok fazla kullanıldığını söylemeliyiz.

Bor Madeni Kullanım Alanları

Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya: Bor madeni hangi alanlarda kullanılır?

- Temizleme ve beyazlatma sanayinde

- Metalürji alanlarında

- Bilgisayar sektöründe

- Enerji alanlarında

- İlaç sektöründe ve kozmetik alanında

- Kimya sanayinde

- Tekstil alanında

- Nükleer sanayinde

- Kauçuk sektöründe

- Manyetik cihazlarda

- İleri teknolojik araştırma sektöründe

- Fiber optiklemede

- Mumyalama alanında

- Fotoğrafçılıkta kullanılıyor.

İşte bütün bu alanlarda son derece verimli kullanılan bor madeni düşünüldüğünden daha fazla işe yarıyor. Bu sebeple de ne kadar önemli olduğunun fark edilmesi gerekiyor.

Bilmeniz gereken bütün detayları aktardıktan sonra şimdi biraz da bor madeniyle ilgili daha fazla bilgi aktarımı yapalım.

Bor Ne İşe Yarar?

Kimyasal bir element olan bor aynı zamanda koyu renkli bir amorf tozdur. Dünya genelinde de az bulunan bir elementtir. Yer kabuğunun bile ağırlık olarak yaklaşık yüzde 0.001’ini oluşturuyor.

Küresel olarak tüketilen bütün borun yaklaşık yarısı, yalıtım ve yapısal malzemelerdeki cam elyafının bir katkı maddesidir. Saf bor nadir bulunur demiştik, bu sebeple de endüstriyel anlamda üretimi zordur.

Borlar genel olarak özellikle Kaliforniya’nın kurak bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Hatta yüksek oksijene sahip ortamda bor her zaman borat içinde tamamen oksitlenmiş olarak bulunuyor.

İşte sizlere bor nedir, bor madeni nerelerde kullanılır ve kullanım alanları nedir gibi önemli soruların cevaplarını aktardık. Artık bu konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibisiniz. Ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuz. Bor madenlerini araştırıyorsanız bu yazı size rehber olacaktır.