Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Bor Şeker A.Ş. 26,54 TL sabit fiyat üzerinden 7-8-9 Şubat 2024 tarihleri arasında talep topladı. Beklenen Bor Şeker halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Bu noktada yatırımcılar "Bor Şeker kaç lot verdi, BORSK ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Bor Şeker'in 'BORSK' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih hakkında bilgiler...
Uzun bir aranın ardından halka arzlar yeniden başladı. 7-8-9 Şubat tarihleri arasında toplayan Bor Şeker A.Ş. halka arz sonuçları ve kaç lot dağıtacağı belli oldu. Yatırımcılar için "Bor Şeker ne zaman işlem görecek?" sorusunun yantını haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya dair bilgiler...
BOR ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bor Şeker halka arz sonuçları SPK tarafından açıklandı. Bor Şeker halka arza 2.598.451 yurt içi bireysel yatırımcı katıldı.
BOR ŞEKER KAÇ LOT VERDİ?
1.85 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Bor Şeker toplamda 70 milyon lot dağıtımı yapmayı hedefledi. 26,54 TL fiyattan halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü. Bor Şeker halka arz sonuçlarına göre; bireysel yatırımcı başına 16-17 lot dağıtıldı.
BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BOR ŞEKER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Bor Şeker arz Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak ancak borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Konuya dair açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.