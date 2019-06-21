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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bora Edin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Bora Edin'in hayatı

Televizyon ekranlarından Survivor yarışmasından tanıdığımız Bora Edin'in hayatı sosyal medyada olay konusu oldu. Yakışıklı oyuncu Survivor'da çok konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada en çok arananlar arasına giren ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Bora Edin kimdir?

Bora Edin

Bora Edin kimdir? Bora Edin kaç yaşında ve nereli? soruları merak konusu oldu. Bora Edin, yarışmada gösterdiği performansla ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, Bora Edin kimdir? Bora Edin kaç yaşında ve nereli? İşte, Bora Edin'in yaşamına dair detaylar...

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.

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