Survivor Bora Edin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicisi tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oldu. Dün akşam Yunanistan takımı karşısında ödül ve dokunulmazlık için yarışan Bora Edin, sosyal medya kullanıcıları tarafındanda büyük destek gördü. Crossfitt'e birçok dereceye imza atan Bora Edin hakkında daha detaylı bilgiler haberimizde

SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

34 yaşında İstanbul doğumlu olan Bora Edin, crossfitt eğitmenliği (Amerika'da Grek Glassman tarafından geliştirilen ve 10 temel fiziksel özelliğin gelişimini hedefleyen bir antrenman programıdır.) yapan yarışmacı Survivor 2019 tanıtım filminde kendisi ile alakalı iddialı sözleriyle dikkat çekti. Edin, " Şu an bu videoyu kim izliyorsa 2019 Survivor şampiyonunu izliyor" diyerek, Hemen her sporu yapıyorum. Malta'da futbol oynadım Hem profesyonel hem amatör futbol oynadım. Crossfitt'de de derecelerim var. Badminton oynadım, basketbol oynadım birçok sporu yapıyorum. Orada olmayı çok istiyorum. Birinci olursam, hırsım, pes etmemem ve centilmenliğim sayesinde olacağım." rakiplerine göz dağı verdi.