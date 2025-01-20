Boran Kuzum, Mads Mikkelsen ile bir araya geldi
Ünlü oyuncu Boran Kuzum, dünyaca ünlü Danimarkalı oyuncu, Mads Mikkelsen ve Fransız oyuncu Lucas Nicolas Bravo ile bir araya geldi
Ünlü oyuncu Boran Kuzum, bir etkinlik için İtalya'ya giderek dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Etkinlikte, Casino Royale', 'Hannibal' ve 'Doctor Strange' gibi büyük yapımlarda yer alan dünyaca ünlü Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen ile birlikte çektikleri fotoğrafı paylaşan Boran Kuzum, "Efsane" notunu düştü.
Aynı etkinlikte, 'Emily in Paris' dizisindeki rolüyle tanınan Fransız oyuncu Lucas Nicolas Bravo ile de bir araya gelen Boran Kuzum, o anları da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram