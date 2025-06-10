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        Bordo bereli nasıl olunur? Bordo bereli olma şartları nelerdir?

        Türkiye'nin en seçkin birliklerinden biri olan bordo bereliler, yüksek riskli operasyonlarda görev alarak ülke güvenliğine büyük katkı sunar. Peki Bordo bereli nasıl olunur? Sağlık, psikoteknik ve fiziki yeterlilik testleri, her biri zorlu parkurlardan oluşan elemeler boyunca adayların dayanıklılığını ölçer. Bordo bereli olma şartları nelerdir sorusu, yalnızca askeri kariyer planlayanları değil, disiplinli bir yaşam sürmek isteyenleri de yakından ilgilendirir. Ayrıca, operasyonel görev tanımı içinde keşif, hedef tespit, sızma ve kurtarma faaliyetleri yer alır. Bordo bereli ne iş yapar diye merak edenler, bu birliğin gerektiğinde ülke sınırlarının ötesinde görev üstlendiğini bilmelidir. İşte, Bordo bereli olma şartları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:31
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        Bordo bereli nasıl olunur?
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        Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel kuvvetlerini oluşturan bordo bereliler; bilgi, beceri ve fiziki güç gerektiren uzun bir eğitim sürecinden geçerek seçilir. İlk adımda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir birlik bünyesinde en az üç yıl fiilen görev yapma şartı aranır. Adayın sicil notu, disiplin kaydı ve sağlık raporu olumlu olduğunda müracaat kabul edilir. Sonrasında fiziki yeterlilik testi (koşu, barfiks, mekik, uzun atlama gibi çeşitli istasyonlardan oluşur) ve psikoteknik değerlendirme uygulanır. Bu aşamaları başarıyla geçen personel, Komando İhtisas Kursu ve Paraşüt Temel Kursu gibi yoğun programlı eğitimlerle dayanıklılık kazanır. Eğitimler sırasında ileri seviye atış teknikleri, harekat planlama, yakın muharebe ve ileri sürüş dersleri verilir. Eğitim süreci toplamda 72 haftayı bulur, her modül sonunda adayın performansı tekrar değerlendirilir. Tüm bu zorlu basamaklar, bordo bereli olma hedefiyle yola çıkan adayların hem zihinsel hem de bedensel olarak en üst seviyede hazır olmasını amaçlar. İşte, Bordo bereli nasıl olunur? Sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler…

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        BORDO BERELİ NASIL OLUNUR?

        Bordo bereli olmanın ilk şartı Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri’nde astsubay, subay ya da uzman çavuş olarak görevde bulunmaktır. Aday, birliğine dilekçe vererek Özel Kuvvetler Komutanlığı Seçim Aşamasına katılmak ister. Öncelikle kapsamlı bir sağlık taraması ve göz, kulak, denge testleri yapılır. Ardından fiziki yeterlilik sınavı gelir; burada 1,5 kilometre koşu, maks barfiks, mekik ve yüksek atlama istasyonları ile dayanıklılık ölçülür. Sınavı geçen personel, Komando İhtisas Kursuna yönlendirilir ve burada su üstü sızma, paraşüt atlayışı, dağcılık, keskin nişancılık gibi branş eğitimleri alır.

        BORDO BERELİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

        • Türk vatandaşı olmak ve en az lise mezunu bir askeri personel statüsü taşımak
        • Terhis, hava değişimi, disiplin cezası veya benzeri bir nedenden dolayı görevinden uzakta bulunmamak
        • Sicil notu “iyi” ya da “çok iyi” seviyesinde olmak
        • 25 yaşını doldurmamış uzman erbaşlar için, 27 yaşını doldurmamış astsubaylar için, 30 yaşını doldurmamış subaylar için yaş şartını sağlamak
        • A, B ve C test kategorilerinde belirlenmiş baraj puanlarını aşan fiziki yeterlilik performansı sergilemek
        • Psikolojik dayanıklılığı ölçen seanslarda uygun raporu almak

        BORDO BERELİ NE İŞ YAPAR?

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        Bordo bereli ne iş yapar sorusunun yanıtı oldukça kapsamlıdır. Birliğin temel görevi, olağanüstü durumlarda sızma, keşif, rehine kurtarma, kritik hedef imha ve terörle mücadele operasyonu yürütmektir. Gerektiğinde sınır ötesi noktalarda, az sayıda personelle yüksek etkili görevler üstlenir. Sahada ileri teknoloji ekipman kullanır, uydu haberleşmesi ve gece görüş sistemleriyle 24 saat esnek harekât kapasitesi sunar. Ayrıca, yabancı dil bilmek ve dost birliklerle ortak tatbikatlara katılmak sık rastlanan sorumlulukları arasında yer alır.

        EĞİTİM SÜRECİ VE ÖZEL İHTİSAS MODÜLLERİ

        Aday, Komando İhtisas Kursu’nu tamamladıktan sonra “Özel İhtisas” aşamasına geçer. Keskin nişancılık, ileri paraşüt, su altı taarruz (SAT benzeri), patlayıcı madde imha ve VIP koruma başlıklarında yoğun modüller bulunur. Her modül, gerçek mermi ve gerçek senaryolarla icra edilerek adayı operasyon şartlarına hazırlar. Eğitim esnasında haftalık 70 saati aşan parkur ve arazi antrenmanı yer alır. Başarısız olan aday, birlik taburuna geri döner fakat bir sonraki yıl yeniden başvuru hakkı vardır.

        KARİYER VE TERFİ İMKANLARI

        Bordo bereli unvanı alan personel, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde saygın bir kariyer yoluna adım atar. Yurt içi ve yurt dışı görevlerde gösterilen performans; liyakatle terfi, kurs ve tim komutanlığına yükselme gibi fırsatları beraberinde getirir. Maaş, görev tazminatları ve operasyon primi dâhil ek kazançlar ile diğer birliklere kıyasla daha yüksektir. Uzun vadede harekat plan subaylığı, eğitim tim liderliği veya karargâh görevleri gibi üst düzey pozisyonlar bordroda yer alır. Görev tanımındaki dinamizm, fiziksel sınırları zorlayan parkurlar ve taktik zekaya dayanan operasyonlar, bordo berelileri özel kuvvetler dünyasında benzersiz kılar.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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