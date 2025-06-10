Bordo bereli nasıl olunur? Bordo bereli olma şartları nelerdir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel kuvvetlerini oluşturan bordo bereliler; bilgi, beceri ve fiziki güç gerektiren uzun bir eğitim sürecinden geçerek seçilir. İlk adımda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir birlik bünyesinde en az üç yıl fiilen görev yapma şartı aranır. Adayın sicil notu, disiplin kaydı ve sağlık raporu olumlu olduğunda müracaat kabul edilir. Sonrasında fiziki yeterlilik testi (koşu, barfiks, mekik, uzun atlama gibi çeşitli istasyonlardan oluşur) ve psikoteknik değerlendirme uygulanır. Bu aşamaları başarıyla geçen personel, Komando İhtisas Kursu ve Paraşüt Temel Kursu gibi yoğun programlı eğitimlerle dayanıklılık kazanır. Eğitimler sırasında ileri seviye atış teknikleri, harekat planlama, yakın muharebe ve ileri sürüş dersleri verilir. Eğitim süreci toplamda 72 haftayı bulur, her modül sonunda adayın performansı tekrar değerlendirilir. Tüm bu zorlu basamaklar, bordo bereli olma hedefiyle yola çıkan adayların hem zihinsel hem de bedensel olarak en üst seviyede hazır olmasını amaçlar. İşte, Bordo bereli nasıl olunur? Sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler…

Bordo bereli ne iş yapar sorusunun yanıtı oldukça kapsamlıdır. Birliğin temel görevi, olağanüstü durumlarda sızma, keşif, rehine kurtarma, kritik hedef imha ve terörle mücadele operasyonu yürütmektir. Gerektiğinde sınır ötesi noktalarda, az sayıda personelle yüksek etkili görevler üstlenir. Sahada ileri teknoloji ekipman kullanır, uydu haberleşmesi ve gece görüş sistemleriyle 24 saat esnek harekât kapasitesi sunar. Ayrıca, yabancı dil bilmek ve dost birliklerle ortak tatbikatlara katılmak sık rastlanan sorumlulukları arasında yer alır.

Bordo bereli olmanın ilk şartı Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri’nde astsubay, subay ya da uzman çavuş olarak görevde bulunmaktır. Aday, birliğine dilekçe vererek Özel Kuvvetler Komutanlığı Seçim Aşamasına katılmak ister. Öncelikle kapsamlı bir sağlık taraması ve göz, kulak, denge testleri yapılır. Ardından fiziki yeterlilik sınavı gelir; burada 1,5 kilometre koşu, maks barfiks, mekik ve yüksek atlama istasyonları ile dayanıklılık ölçülür. Sınavı geçen personel, Komando İhtisas Kursuna yönlendirilir ve burada su üstü sızma, paraşüt atlayışı, dağcılık, keskin nişancılık gibi branş eğitimleri alır.

EĞİTİM SÜRECİ VE ÖZEL İHTİSAS MODÜLLERİ

Aday, Komando İhtisas Kursu’nu tamamladıktan sonra “Özel İhtisas” aşamasına geçer. Keskin nişancılık, ileri paraşüt, su altı taarruz (SAT benzeri), patlayıcı madde imha ve VIP koruma başlıklarında yoğun modüller bulunur. Her modül, gerçek mermi ve gerçek senaryolarla icra edilerek adayı operasyon şartlarına hazırlar. Eğitim esnasında haftalık 70 saati aşan parkur ve arazi antrenmanı yer alır. Başarısız olan aday, birlik taburuna geri döner fakat bir sonraki yıl yeniden başvuru hakkı vardır.

KARİYER VE TERFİ İMKANLARI

Bordo bereli unvanı alan personel, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde saygın bir kariyer yoluna adım atar. Yurt içi ve yurt dışı görevlerde gösterilen performans; liyakatle terfi, kurs ve tim komutanlığına yükselme gibi fırsatları beraberinde getirir. Maaş, görev tazminatları ve operasyon primi dâhil ek kazançlar ile diğer birliklere kıyasla daha yüksektir. Uzun vadede harekat plan subaylığı, eğitim tim liderliği veya karargâh görevleri gibi üst düzey pozisyonlar bordroda yer alır. Görev tanımındaki dinamizm, fiziksel sınırları zorlayan parkurlar ve taktik zekaya dayanan operasyonlar, bordo berelileri özel kuvvetler dünyasında benzersiz kılar.