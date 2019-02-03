Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 25 Ocak'ta tanıttığı yerli temizlik ürünü 'Boron'a yüzde 10 indirim geldi. Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Boron'un 1 Şubat'tan itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.