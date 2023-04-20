Ramazan Bayramı az bir süre kala hakkında en çok merak edilen konulardan biri de borsanın durumu oldu. Konuyla ilgili olarak binlerce yatırımcı arefe günü ve bayramda borsa işlemlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, borsa açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...