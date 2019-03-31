Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, bireysel emeklilik sistemi (BES) yatırımcıların fon dağılımı değişikliğini hemen hemen hiç kullanmadığını kaydederek, "Bireysel emeklilik sisteminde dönemsel getirilerin farklılaştığı, varlıkların farklı getiriler sağladığı dönemlerde 6 kez fon değişikliği hakkını doğru zamanda kullanmanız gerekiyor. Bu anlamda emeklilik şirketlerinden ve fon yönetim şirketlerinden risk seviyenize göre tavsiyeler alınmalı. Bugüne kadar fon değişikliği tutarı yüzde 1.6 düzeyinde yani neredeyse insanlar hiç değişiklik yapmıyor. İlk girdikleri andaki fonlarda duruyorlar. Oysa yılda 2 ya da üç kez doğru zamanlama ile değişiklik yapıldığında daha iyi getiriler elde edilebiliyor. Bu zamanlamayı yakalamak için emeklilik şirketleri müşterilerini bilgilendiriyor" diye konuştu.

UZUN SOLUKLU YOLCULUK BU

Müşterilerinin doğru zamanlarda fon değişikliği yapılması ve getiriden faydalanmalarını sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Öztürkoğlu, şunları kaydetti "Teknolojiyi de daha fazla nasıl kullanacağımızı araştırıyoruz. Portföy yönetim şirketlerinin görüşlerini müşterilerimize iletmeye çalışıyoruz. Özellikle 6 kez değişiklik haklarının portföy yönetim şirketlerine devredilmesi haklarını nasıl kullandırabileceğimiz üzerinde duruyoruz. Çünkü bizim sorumluluğumuz bireylerin emeklilik dönemlerinde daha iyi birikime ulaşmalarını sağlamak. Çok uzun soluklu bir yolculuk bu."

Erol Öztürkoğlu ve Hakan Avcı BloombergHT Televizyonu'nda yayımlanan ve Türkiye Sigorta Birliği'nin sponsor olduğu Varlık Yönetimi Programı'nda konuştu.

UZUN VADELİ DÜŞÜNEN RASYONAL HAREKET EDER

Fiba Portföy Genel Müdürü Hakan Avcı ise bireysel emeklilik fonlarının özellikle piyasalarda oynaklığın arttığı dönemlerde yatırımcılara korunak sağladığını belirterek şunları söyledi: "Çünkü BES'i ister istemez yatırımcılar uzun vadeli görüyorlar. Uzun vadeli baktığınızda radikal hareketler yerine rasyonel hareket edersiniz. Yatırımcı olarak normal bir yatırımızı satmayı veya almayı düşünebiliyorsunuz. Ancak BES'te bugünler de geçer diye düşünüyorsunuz."

Ağustos ayındaki kur yükselişinde BES fonlarının yatırımcıları koruduğunu anlatan Avcı, "O dönem paniğe kapılıp sistemden çıkan yatırımcılar, sonraki aylarda bunu yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bir düzeltme olduğu zaman onu takip etmeye çalıyorsunuz" dedi. Şu anda kısa vadeli yatırım araçlarının daha korunaklı olduğunu dile getiren Avcı ancak hisse senetleri ve bonolarda önceden pozisyon alan yatırımcıların fiyatların çok düştüğü yerlerden kısa vadeye geçmesinin mantıklı olmadığını dile getirdi.

HİSSE SENETLERİ UCUZ

Avcı, şu anda hisse senetlerinin geçmiş ölçülere göre ucuz olduğunu kaydederek, "Ancak bir volatilite döneminden geçiyoruz. Kimse de bu oynaklığın 1 ay daha süremeyeceğini söyleyemez. Şunu söyleyelim; kimse en düşük noktayı bulamaz. Şu anda fiyat ucuzsa alıp kenara koyup ağırlığınızı artırıp beklemeniz gerekiyor. Ama ağırlığınızı artırdıktan 1 ay sonra daha da aşağı gelirse pişman olursanız doğru yapmazsınız. Sabır daha zor. Daha sabırlı olmanız gerekiyor" diye konuştu.

Avcı yılda 1-2 kez oluşan trendleri yakalamanın kolay yolunu şöyle açıklardı: "Herkes satarken yatırımcıların kendi risk algısına göre yani ne kadar sabredip dayanabileceği tahammül eşiğinin belirlenmesinin ardından herkesin her şey düşüyor şu anda borsa mı alınır' dediği zamanda benim için önemli değil, kenara koyayım bir yıl sonra bakarım diyorsanız bu iş bu tam da bu kadar kolay."