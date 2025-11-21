Habertürk
Habertürk
        Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 10.922,86 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        21.11.2025 - 19:28
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 117 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile tekstil, en çok kaybettiren ise yüzde 1,77 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının ardından aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 979 milyon dolar azalarak 182 milyar 366 milyon dolara geriledi. Finansal Hizmetler Güven Endeksi ise kasımda 3,8 puan artarak 184,6 seviyesine çıktı.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, işsizlik oranı ve enflasyonun, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in bej kitabı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

