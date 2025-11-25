Habertürk
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:20 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:20
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 155,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile finansal kiralma faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,02 ile tekstil deri oldu.

        Küresel piyasalarda ABD-Çin ilişkileri ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler başta olmak üzere jeopolitik haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi ise 11.000 seviyesini test etmesinin ardından gelen satışlarla günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri kasımda piyasa katılımcıları için yüzde 23,49'a çıkarken, reel sektör için 35,70 seviyesine, hanehalkı için yüzde 52,24'e geriledi.

        Analistler, yarın Japonya'da öncü endeks, ABD'de Fed'in Bej Kitap raporu ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

