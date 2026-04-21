Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.375,40 %-0,76
        DOLAR 44,8934 %0,05
        EURO 52,8053 %-0,21
        GRAM ALTIN 6.847,36 %-1,53
        FAİZ 39,88 %0,66
        GÜMÜŞ GRAM 111,08 %-3,46
        BITCOIN 75.886,00 %-0,56
        GBP/TRY 60,7047 %-0,10
        EUR/USD 1,1752 %-0,31
        BRENT 97,89 %2,52
        ÇEYREK ALTIN 11.195,44 %-1,53
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 14.375,40 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 184,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,71 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,02 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının etkisiyle, ABD'de açıklanan güçlü şirket bilançoları ve yapay zekaya yönelik iyimserliklere karşın negatif seyir izliyor.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü, en yüksek 14.616,14 puanı görerek rekor tazelemesinin ardından ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin olumsuz haber akışına paralel negatif seyirle tamamlarken, yatırımcıların odağı yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

        Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
