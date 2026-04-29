        BIST 100 14.311,19 %-0,13
        DOLAR 45,0704 %0,03
        EURO 52,8195 %0,06
        GRAM ALTIN 6.584,38 %-1,08
        FAİZ 40,91 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 103,88 %-1,90
        BITCOIN 75.954,00 %-0,67
        GBP/TRY 61,0453 %0,17
        EUR/USD 1,1699 %-0,11
        BRENT 117,89 %5,96
        ÇEYREK ALTIN 10.765,46 %-1,08
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 14.311,19 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 18:48 Güncelleme:
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 192,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 1,70 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,42 finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarına ilişkin endişeler risk iştahını sınırlarken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına çevrildi.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.

        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Dervişoğlu: Meclisimizin itibar kaybetmesi en büyük güvenlik sorunudur

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Devlet egemenliğinin tek bir kişiye ve onun maiyetine bırakılması, tüm milletlerin en büyük milli güvenlik sorunudur. Bizim için de milletimizin hürriyetçi özünün yıpratılması, Meclisimizin itibar kaybetmesi en büyük güvenlik sorunudur" dedi. (DHA)

        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
