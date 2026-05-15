        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kaybederek 14.367,60 puandan tamamladı.

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 19:33
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 169,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,44 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,10 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler bugün yerini, artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişeler ve tahvil faizlerindeki yükselişlerden kaynaklanan satış baskısına bıraktı.

        Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin iyimserliğe karşın, ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklanan etkiler, piyasalardaki risk iştahında kırılganlıklara işaret ediyor.

        Öte yandan, yatırımcıların yakından takip ettiği ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeler, piyasaların beklediği ölçüde somut bir anlaşma açıklanmadan sona erdi.

        Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, işsizlik oranı, konut fiyat endeksi, dış ticaret dengesi ve reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, İngiltere'de enflasyon, ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğu kaydedildi.

