Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.539,61 %-1,29
        DOLAR 46,4801 %0,03
        EURO 52,9081 %-0,41
        GRAM ALTIN 6.177,68 %-1,35
        FAİZ 41,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 92,86 %-4,53
        BITCOIN 62.164,00 %-3,43
        GBP/TRY 61,3091 %-0,48
        EUR/USD 1,1378 %-0,45
        BRENT 76,80 %-1,41
        ÇEYREK ALTIN 10.100,50 %-1,35
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 14.539,61 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 18:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 142,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

        Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,05 ile ticaret, en fazla kaybettiren yüzde 3,16 ile madencilik oldu.

        ABD-İran hattında barış sürecine yönelik ilerleme sağlanması petrol fiyatları ve enflasyon görünümü açısından destekleyici olsa da küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin yeniden güçlenmesiyle negatif seyir izliyor.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 22 Haziran 2026 (Savaşın Kazananı, Kaybedeni Kim?)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalibremize uygun bir muhalefet istiyoruz". CHP'de Grup Toplantısı bilmecesi. Kemal Kılıçdaroğlu, MYK ve PM'yi toplayacak. CHP'de yeni ihraçlar olacak mı? ABD-İran görüşmeleri 18 saat sürdü. Starmer istifa etti? İngiltere'nin yeni lideri kim olacak?  Ana Haber Bülteni'ni Faru...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu