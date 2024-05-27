Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,21 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif seyirle başladığını kaydetti.