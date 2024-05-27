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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 10.656,96 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:44
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,21 ile bilişim oldu.

        Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif seyirle başladığını kaydetti.

        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi'nin izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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