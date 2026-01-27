Borsa günü negatif bir seyirle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 195,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,9 finansal kiralma faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,74 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi ise gün içinde 13.262,95 puan seviyesini görerek rekor tazelerken, bu seviyenin ardından gelen kar satışlarının etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.