        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,16 değer kazanarak 13.831,09 puanla rekor seviyeden tamamlarken, 302,5 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:49 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:49
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 423,65 puan arttı.

        Bankacılık endeksi yüzde 4,83, holding endeksi yüzde 3,24 değer kazandı.

        Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 6,30 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 1,38 ile orman kağıt basım oldu.

        Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında yapay zeka harcamalarında artış görülen ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yer alıyor.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde bankacılık endeksi öncülüğünde 13.906,51 puanı görerek rekor tazelerken, günü de rekor seviyeden tamamladı. Endeks, işlem hacminde de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 oldu.

        Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile büyüme verilerinin, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

