        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 15.062,65 puanla rekor seviyeden tamamladı.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 18:43
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 234,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,00 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 9,21 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, ABD-İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam ederken, beklentileri aşan istihdam verileri sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

        ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 115 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,3 oldu. Tarım dışı istihdamın bu dönemde 65 bin kişi artması öngörülüyordu.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel genele yayılan alımların etkisiyle 15.167,10 puanı görerek rekorunu tazelerken, günü de 15.062,65 puanla rekor seviyeden pozitif tamamladı.

        Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve bütçe dengesinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, perakende satışlar ve sanayi üretimi, Avro Bölgesi ve İngiltere'de büyüme ile Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.900 ve 14.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
