        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 11.456,34 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:27 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:27
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 145,02 puan artarak, toplam işlem hacmi 127,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,57 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren ise yüzde 1,61 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak büyük merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alırken, yurt içinde BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi 11.605,30 puana yakın seyrederek yaklaşık son üç ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

        Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışlarının, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Müdürleri Endeksi (PMI) ve ABD'de tarım dışı istihdam ile işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

