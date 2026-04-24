Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.409,07 %0,51
        DOLAR 45,0189 %0,10
        EURO 52,7699 %0,32
        GRAM ALTIN 6.832,73 %0,79
        FAİZ 40,15 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 109,67 %0,61
        BITCOIN 77.977,00 %0,09
        GBP/TRY 60,8710 %0,35
        EUR/USD 1,1715 %0,27
        BRENT 105,70 %0,60
        ÇEYREK ALTIN 11.171,52 %0,79
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.409,07 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 169,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,96 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

        Küresel piyasalarda ABD-İran hattında müzakere sürecine ilişkin haber akışı yakından takip edilirken pozitif bir seyir izleniyor.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin İran ile ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceğine dair haberler piyasalarda olumlu karşılandı.

        Söz konusu haberler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıklamasının ardından geldi.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki müzakerelere ilişkin iyimserliklerle birlikte günü pozitif bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre ise nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hane halkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine çıktı.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise büyük merkez bankalarının faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
