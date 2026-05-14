        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazanarak 14.644,70 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 19:09 Güncelleme:
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 160,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,86 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,76 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin temasları ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yer aldı.

        Siyasi kurmaylarının yanı sıra Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk gibi Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle Çin'deki temaslarına başlayan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için bir araya geldi.

        Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderlerinin görüşmesinden çıkan mesajlar yakından izlenirken, Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini ifade etti.

        İran konusunda ise Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması" konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

        Orta Doğu'da süren gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik kaygılara rağmen, özellikle yarı iletken şirketleri öncülüğünde teknoloji hisselerinde görülen yükseliş piyasaları desteklemeyi sürdürdü.

        Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Xi-Trump zirvesinde kritik konu Tayvan

        Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi

