Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı uzatıldı
Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinin yasaklanması 27 Mart'a kadar uzatıldı
Giriş: 16.03.2026 - 07:03
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı piyasa tedbirlerinin süresini uzattı.
Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 27 Mart 2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verdi.
