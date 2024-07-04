Halka arzlar şirketler için alternatif finansman kaynağı, yatırımcının ise ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ocak-haziran döneminde 22 şirket halka arz edildi. Söz konusu dönemde 22 şirketin pay dağıtımlarına 54 milyon 735 bin 367 yatırımcı şirketin ortağı olmak için başvuruda bulunurken, toplamda 46 milyar 610 milyon 736 bin 908 lira toplandı. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı ise 53 milyon 684 bin 118 oldu.

İlk yarıda talep toplama işlemini tamamlayan 22 şirketin 6'sı ana pazarda, 14’ü yıldız pazarda işlem görmeye başladı. Haziran sonunda talep toplayan 2 şirket ise temmuz başında yıldız pazarda işleme açıldı.

En çok talep gören şirketlere bakıldığında 3 milyon 715 bin yatırımcıyla IC Enterra Yenilenebilir Enerji ilk sırada yer aldı. İkinci 3 milyon 674 bin yatırımcıyla Altınay Savunma ve üçüncü 3 milyon 646 bin yatırımcıyla Mogan Enerji oldu.

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Halka arz büyüklüğü açısından ilk üçte 4,5 milyar lira ile Rönesans Gayrimenkul, 4,48 milyar lira ile Lila Kağıt ve 4,1 milyar lira ile Koton yer aldı.

YATIRIMCI TALEBİNDE YÜZDE 137 ARTIŞ

Halka arzlara yüksek olan yatırımcı talebi, bu dönemde 2023'ün ilk yarısı ile kıyaslandığında yüzde 137 arttı.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde gerçekleşen 20 şirketin halka arzına 23 milyon 91 bin 50 yatırımcı başvururken, bu sene bu sayı 54,7 milyona yükseldi.