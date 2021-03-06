Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA Borsa İstanbul'da Hakan Atilla depremi! Görevinden ayrılıyor - Haberler
ABONE OL

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevi bırakıyor

Son dakika... Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteği ile 1 ay izne ayrıldığı öğrenildi. Borsa İstanbul'un 26 Mart'taki genel kurulu öncesi gelen bu izne ayrılma kulislere bomba gibi düştü. Atilla'nın gerekçe bildirmeksizin aldığı bu izin kararı kulislerde görevi bıraktığı şeklinde yorumlandı. Atilla'nın genel kuruldan sonra görev alma niyetinde olmadığı da öğrenildi. Rahim Ak'ın haberi

SON DAKİKA Borsa İstanbul'da Hakan Atilla depremi! Görevinden ayrılıyor - Haberler

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteği ile 1 ay izne ayrıldığı öğrenildi. Atilla'nın bu izin kararı ile görevi bıraktığı anlaşıldı. Borsa İstanbul'da genel kurulu öncesi Genel Müdür Hakan Atilla'nın kendi kararı ile 1 ay izne ayrılması Atilla'nın genel kuruldan sonra yeniden görev almayacağı şeklinde yorumlandı. Borsa İstanbul'un 26 Mart'taki genel kurulu öncesi gelen bu izne ayrılma kulislerde istifa sinyali olarak değerlendirildi. Daha önce de ABD’de Halkbank davasından yargılanıp hapis yatan ve Türkiye’ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atanan Hakan Atilla’nın görevinden istifa ettiği iddia edilmiş ancak haber doğru çıkmamıştı. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından Borsa İstanbul Başkanı Atilla'nın da istifa söylentileri çıkmıştı. Ancak bu kez Atilla'nın kesin biçimde görevi bırakma yönünde karar aldığı belirtiliyor.

ATİLLA, GEREKÇE GÖSTERMEDİ

Özellikle ABD'deki seçimlerde Demokrat Joe Biden'in seçilmesinin ardından ABD’de Halkbank davasından yargılanan Hakan Atilla ile ilgili bu dava ile ilişkili söylentiler de bir süredir devam ediyordu. Borsa açısından 2020'yi bir “dayanıklılık testi” olarak nitelendiren Atilla, “Geriye baktığımızda, zorlukların üstesinden geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı gururla söyleyebilirim. 2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık. Emeği geçen çalışanlarımıza ve Borsa İstanbul’a güvenen herkese teşekkür ediyorum” demişti. Geçtiğimiz yıl içerisinde Borsa İstanbul’un yatırımcı sayısının yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştığını aktaran Atilla, “Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık” şeklinde konuşmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da ekmek zammı iptal edildi
İŞ-YAŞAMAnkara'da ekmek zammı iptal edildi
Bakan Pakdemirli: 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine bugün itibarıyla başlıyoruz
İŞ-YAŞAMTarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
ABD'de tarım dışı istihdam 379 bin yükseldi
İŞ-YAŞAMABD'de istihdam artışı beklentileri aştı
Ocakta tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı arttı
İŞ-YAŞAMTarım, gıda ve içecekte ihracat arttı
'Kalıcı fiyat istikrarı, paramızı hak ettiği değere kavuşturacak'
İŞ-YAŞAM'Fiyat istikrarı TL'yi hak ettiği değere kavuşturur'
Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için çalışmalar sürüyor
İŞ-YAŞAMGüncelleme için yoğun mesai
TİM ve İTÜ’den Milli Uzay Programı işbirliği
İŞ-YAŞAMTİM ve İTÜ’den uzay programı işbirliği
Gedik Eğitim Vakfı'ndan 8 Mart'a özel kitap
İŞ-YAŞAMKadınların emeğini kitaplaştırdı
Elektrik-elektronik sektörünün ihracatı şubatta yüzde 23,7 arttı
İŞ-YAŞAMElektrik-elektronikte pay arttı
İstanbullu şirketler dünyanın 212 noktasına 6,1 milyar dolarlık ürün ihraç etti
İŞ-YAŞAMİstanbul'dan 212 noktaya ihracat