Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteği ile 1 ay izne ayrıldığı öğrenildi. Atilla'nın bu izin kararı ile görevi bıraktığı anlaşıldı. Borsa İstanbul'da genel kurulu öncesi Genel Müdür Hakan Atilla'nın kendi kararı ile 1 ay izne ayrılması Atilla'nın genel kuruldan sonra yeniden görev almayacağı şeklinde yorumlandı. Borsa İstanbul'un 26 Mart'taki genel kurulu öncesi gelen bu izne ayrılma kulislerde istifa sinyali olarak değerlendirildi. Daha önce de ABD’de Halkbank davasından yargılanıp hapis yatan ve Türkiye’ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atanan Hakan Atilla’nın görevinden istifa ettiği iddia edilmiş ancak haber doğru çıkmamıştı. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından Borsa İstanbul Başkanı Atilla'nın da istifa söylentileri çıkmıştı. Ancak bu kez Atilla'nın kesin biçimde görevi bırakma yönünde karar aldığı belirtiliyor.

ATİLLA, GEREKÇE GÖSTERMEDİ

Özellikle ABD'deki seçimlerde Demokrat Joe Biden'in seçilmesinin ardından ABD’de Halkbank davasından yargılanan Hakan Atilla ile ilgili bu dava ile ilişkili söylentiler de bir süredir devam ediyordu. Borsa açısından 2020'yi bir “dayanıklılık testi” olarak nitelendiren Atilla, “Geriye baktığımızda, zorlukların üstesinden geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı gururla söyleyebilirim. 2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık. Emeği geçen çalışanlarımıza ve Borsa İstanbul’a güvenen herkese teşekkür ediyorum” demişti. Geçtiğimiz yıl içerisinde Borsa İstanbul’un yatırımcı sayısının yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştığını aktaran Atilla, “Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık” şeklinde konuşmuştu.