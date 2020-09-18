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Borsa İstanbul Pay Piyasası hâlihazırda Yıldız Pazar (Grup 1-2),Ana Pazar (Grup 1-2),Gelişen İşletmeler Pazarı, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı şeklindeki yapısını sadeleştirerek güncelliyor. Yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı olacak.

Mevcutta olduğu gibi pazar ayrıştırmasında toplam piyasa değeri, halka açık piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine bakılmaya devam edilirken, Borsa Istanbul şirketlerinin artan piyasa değerleri ve likiditesi gözetilerek eşik değerler daha yukarı çekiliyor.

Sağlıklı fiyat oluşumu açısından çok önemli olduğu değerlendirilen halka açıklık oranında Borsa Istanbul artık hem Yıldız hem de Ana Pazar şirketlerinde yüzde 10 üstü seviye arıyor. Bir yenilik de imtiyazlı paylara yönelik bir kriterin eklenmesi. Halka açık şirketlerde aynı haklara sahip tek grup payın ideal olduğu vurgusuna istinaden Borsa Istanbul başlangıç olarak halka açıklığı çok yüksek paylarda eşitliği teşvik eden bir değerleme kriteri daha getiriyor.

Önceden Gelişen İşletmeler Pazarında tek fiyat sistemiyle işlem gören şirketler artık Alt Pazar’da sürekli müzayede şeklinde işlem görecek. Aynı zamanda likiditenin sınırlı olabildiği bu pazarda sert fiyat hareketlerine engel olacağı değerlendiren işlem esasları ve bilgilendirme uyarıları kullanılarak yatırımcılara rehberlik yapılacak.

Sağlıklı fiyat oluşumu açısından önemli bir kriter olan fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altındaki şirketlere bu oranı yüzde 5’in üzerine çıkarmaları için 01/01/2021 tarihine kadar süre verilmiştir. Şirketlerin bu tarihe kadar fiili dolaşım oranını yüzde 5’in üzerine çıkarmamaları durumunda paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye devam edebileceği konusunda uyarılmasına karar verilmiştir.

YILDIZ PAZARA GELME ŞARTI 200 MİLYON TL

Uygulamada iki istisna devam ediyor. Bunlardan ilki; fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 750 milyon liradan büyük ve likidite kriterinde bir seviyeyi tutturan payların diğer tüm kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar’da işlem görecek olması. İkinci istisnai durum ise fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 30 milyon liradan büyük ve Ek Kriter- Temettü Getirisi yüzde 10’dan büyük Alt Pazar paylarının Ana Pazar’a yükseltilmesi.

Borsada işlem görecek şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 150 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltiliyor, Ana Pazar için aranan 50 milyon TL değiştirilmiyor. Alt Pazar için ise gelişen şirketlerin de halka arzına imkân tanınması açısından 20 milyon TL’lik bir eşik değer belirleniyor.