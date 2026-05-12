Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.600 puanın destek, 14.900 ve 15.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 9 milyar 529,2 milyon dolar, bu yıl ise 51 milyar 890 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.