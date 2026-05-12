        Borsa neden düştü? 12 Mayıs Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 12 Mayıs Salı borsa neden düşüyor?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybederek 14.779,93 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,74 ile elektrik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,21 ile iletişim oldu. Küresel piyasalarda ise, ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanan enflasyon verisindeydi. Peki, 12 Mayıs Salı borsa neden düşüyor? İşte 12 Mayıs 2026 Salı borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 19:21 Güncelleme:
        1

        Haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,05 artışla 15.141,38 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 düşüşle 14.779,93 puandan tamamladı. Son günlerde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks günü düşüş kapatnması, "Borsa neden düştü? 12 Mayıs Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybederek 14.779,93 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 353,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 223 milyar lira oldu.

        3

        Bankacılık endeksi yüzde 3,52, holding endeksi yüzde 2,70 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,74 ile elektrik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,21 ile iletişim oldu.

        4

        Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, ABD'de yıllık enflasyonun nisanda hızlandığını gösteren verilerin ardından negatif bir seyir izleniyor.

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        5

        Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.600 puanın destek, 14.900 ve 15.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 9 milyar 529,2 milyon dolar, bu yıl ise 51 milyar 890 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
