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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa neden düştü? 20 Eylül 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor, ne oldu? - Borsa Haberleri

        Borsa neden düştü? 20 Eylül 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kaybederek günü 7.719,82 puandan tamamladı. Yaşanan bu gelişme 'Borsa neden düşüyor?' Sorusunu gündeme getirdi. Son günlerde BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilirken, seçimlerin ardından yükseliş seyrine geçen borsa, son dönemde düşüş eğiliminde. İşte 20 Eylül 2023 BIST 100 endeksi ile borsada düşüşün sebebine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 18:45 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:45
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        BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 64,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Borsadaki düşüşün sebebi araştırılırken endeks yüzde 0,82 değer kaybederek günü 7.719,82 puandan tamamladı. Peki, "Borsa neden düştü? 20 Eylül 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor, ne oldu?" İşte 20 Eylül 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki düşüş nedenine ilişkin tüm ayrıntılar...

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        20 EYLÜL BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kaybederek günü 7.719,82 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile sigorta, yüzde 2,36 ile metal eşya, makina oldu.

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        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

        Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın yapacağı açıklamalarda Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

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        Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini dile getiren analistler, BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü söyledi.

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        Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2. el konut satışları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Bu arada, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

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        Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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