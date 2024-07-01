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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 1 Temmuz 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 1 Temmuz BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününe yüzde 0,62 yükselişle 10.714,07 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,86 düşüşle 10.343,31 puandan tamamladı. Borsada son dönemde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 1 Temmuz 2024 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:27
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        Borsa neden düşüyor sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bilindiği üzere bir hissenin değerini, büyük oranda arz-talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. Peki, "Borsa neden düşüyor? 1 Temmuz 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        1 TEMMUZ 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,86 değer kaybederek 10.343,31 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 304,60 puan azalırken toplam işlem hacmi 99 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 3,26, holding endeksi yüzde 2,84 değer kaybetti.

        Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 5,59 ile sigorta oldu.

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        Analistler, küresel pay piyasalarında Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini kaydederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

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        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

        Kaynak - AA

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