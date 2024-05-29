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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor, ne oldu? 29 Mayıs 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 29 Mayıs borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.693,02 puandan başladı. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü, yüzde 1,86 değer kaybıyla 10.479,16 puandan tamamladı. Son dönemde borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 29 Mayıs 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" sorularını gündeme getirdi. İşte borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 18:37 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:07
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        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 10.479,16 puanla, yüzde 1,86 değer kaybıyla tamamladı. Bilindiği üzere bir hissenin değerini, büyük oranda arz-talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. Peki, "Borsa neden düşüyor? 26 Mart 2024 Salı BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 29 Mayıs 2024 borsada yaşanan düşüşün nedeni...

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        29 MAYIS BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 değer kaybederek 10.479,16 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 198,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,5 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 3,18, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,07 ile spor oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

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        Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, işsizlik oranı, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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