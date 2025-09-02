Habertürk
        Borsada düşüş sonrası açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı

        Borsada düşüş sonrası açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı

        CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrasında BIST 100 endeksinde gün içi düşüş yüzde 5'i aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde meydana gelen düşüş sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını açıkladı

        Giriş: 02.09.2025 - 16:11 Güncelleme: 02.09.2025 - 16:11
        Borsada hızlı düşüş
        CHP İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme tarafından iptal edilmesi borsada satışı beraberinde getirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüş yüzde 5'i aştı.

        Bu sert düşüş sonrasında borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanmasına karar verildi.

        Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.

