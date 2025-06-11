Borsada işlem gören Yeşil GYO'ya konkordato için 3 ay ek süre verildi

KAP'a yapılan açıklamada Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 2025/499 Esas sayılı dosya ile 10/06/2025 tarihinden başlamak üzere konkordato için üç ay geçici süre verildiği, bu süre zarfında görev yapmak üzere konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Yeşil GYO, Innovia 4 projesiyle ilgili yaşadığı imar sorunları nedeniyle Şubat ayında konkordato ilan etmişti.