COVID-19 salgını ile tüm dünyada faiz oranları düşüp borsalar yükselirken aynı durum yabancı yatırımcıların satışlarına rağmen Borsa İstanbul'da da yaşandı. Özellikle düşük faiz ortamı ve ticaretteki azalmayla elinde kalan nakdini borsada değerlendirmek isteyen yerli küçük yatırımcı son 1 yılda Borsa İstanbul Endeksi'nin yüzde 25 değer kazanmasını sağladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) rakamlarına göre Borsa İstanbul'a son 1 yılda gelen 723 bin 91 yerli yatırımcının en kalabalık grubunu 20 bin ile 50 bin lira arasında birikimi olanlar oluşturdu. Rakamlara göre Borsa İstanbul'da toplam 1 milyon 499 bine kadar çıkan yatırımcı sayısının 1 milyon 900 binini yerli gerçek kişiler oluşturdu. Böylece borsada yatırım yapan yerli küçük yatırımcıların sayısı ise son 1 yılda tam yüzde 61 yani 723 bin arttı. Artan bu sayının 125 bin 650'sini birikimi 20 ile 50 bin lira arasında olanlar oluşturdu. Çünkü verilere göre Borsa İstanbul'da bu grubun yani portföy miktarı 20 bin lira ile 50 bin lira arasında olanların sayısı 115 binden 240 bine zıpladı. Borsaya son 1 yılda gelenlerin 489 bininin birikimi en fazla 50 bin, çıtayı 100 bin liraya koyarsak sayı 577 bine çıkıyor.

12 BİN 886 MİLYONER YENİ BORSACI

Borsanın değeri arttıkça bazı kişilerin portföyleri kendiliğinden yükseldiği için bazı yatırımcıların kademe atladıklarını unutmamak lazım. Ancak artışın ne kadarının borsadaki yükselişten ne kadarının yeni yatırım yapanlardan geldiği ayırt edilemiyor. Yine de Borsa İstanbul'daki yüzde 25'lik yükseliş ve toplam yatırımcı sayısındaki artıştan yola çıkarsak artan tutarın en az yüzde 75'lik bölümünün yeni yatırımcı kaynaklı olabileceği görüşüne ulaşabiliriz.

Borsada oransal olarak en yüksek artış ise yüzde 164 ile parası 500 bin ile 1 milyon lira arasında olanlarda meydana geldi. Zengin sayılabilecek bu kesim sayısal olarak 10 binden 27 bine ulaştı. Borsadaki milyonerlerin sayısı ise yüzde 142 yükselişle 12 bin 886 kişi arttı ve 21 bin 931'e kadar çıktı. İkinci en kalabalık grup ise 118 binlik artış ile yatırım tutarı bin ile 5 bin lira arasında olanlardan oluştu. Ayrıca borsadaki hareketlenme ile daha önce borsada hesapları atıl duran 25 bin 718 kişinin de yatırım yapmaya başladığı görülüyor.

489 BİN YATIRIMCININ BİRİKİMİ EN FAZLA 50 BİN LİRA

(Yatırımcı sayısı) 2019 Kasım 2020 Kasım Değişim (%) Değişim (adet) 0-1 101.107 75.389 -25 -25.718 2-100 381.580 430.031 13 48.451 101-1.000 117.529 175.562 49 58.033 1001-5000 124.080 242.714 96 118.634 5001-10.000 76.764 154.148 101 77.384 10.001-20.000 87.931 175.716 100 87.785 20.001-50.000 115.091 240.741 109 125.650 50.001-100.000 74.505 161.599 117 87.094 100.001-250.000 57.973 140.075 142 82.102 250.001-500.000 21.666 55.555 156 33.889 5.000.001-1.000.000 10.318 27.219 164 16.901 1.000.000+ 9.045 21.931 142 12.886 Toplam 1.177.589 1.900.680 61 723.091

KÜÇÜKLERİN HİSSE VARLIĞINDA 12.6 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

Borsada portföy büyüklüğü 100 bin liraya kadar olan 577 bin küçük yatırımcının portföy değeri de 1 yılda 12.6 milyar lira arttı. Küçük yatırımcının portföy değeri 23.8 milyar liraya ulaşmış durumda. Borsada toplam yerli gerçek yatırımcıların elindeki hisse değeri 1 yılda 164 milyar liradan 339 milyar liraya çıktı. Yüzde 107'lik artış yerli yatırımcıların hisse varlıklarının değerine 175 milyar lira katkı yaptı. Bu alanda en yüksek artış yüzde 163 ile iki ayrı grupta görüldü. Portföy değeri 250 bin lira ile 500 bin lira arasındakilerin portföy büyüklüğü 12 milyar liralık artış ile 19.2 milyar liraya ulaşırken 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında olanların hisse varlıkları 11.7 milyar lira yükselişle 18.8 milyar liraya ulaştı. Zenginlerin yani milyonerlerin hisse varlıkları ise 126 milyar liralık yükseliş ile 256 milyar liraya tırmandı.

175 MİLYARLIK ARTIŞIN 126 MİLYARI MİLYONERLERİN