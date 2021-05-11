Borsa İstanbul pay piyasalarında yarın 12.40'a kadar işlem gerçekleştirilecek. 4,5 günlük tatil öncesinde saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak olan pay piyasalarında, sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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