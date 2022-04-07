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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal oluyor. Erkan programda son günlerde Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren bölgemizdeki stratejik gelişmeler ve bunların sermaye piyasalarına etkileri ile global piyasaları etkileyen merkez bankası kararlarını değerlendiriyor. Ünal yayında borsa İstanbul'un son dönemdeki hareketlerini analiz ederek bundan sonraki dönemde endekse destek olabilecek unsurlar ile yine yukarı yönlü eğilime fren olabilecek mekanizmaları paylaşıyor.

F-16 KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Ünal, ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırımı ve bilanço küçültme operasyonları ile faizlerdeki yukarı yönlü eğilim global piyasalar ve Türkiye’ye etkisini açıklarken diğer yandan ABD’nin Türkiye için olumlu sayılacak F-16 kararını ve bunun piyasalara etkisini yorumluyor.

ENFLASYONDAN NE KORUR?

Hem global hem yerel anlamda yükselen enerji ve emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen enflasyonun ekonomileri nasıl etkileyeceğini açıklayacak olan Ünal, Borsa İstanbul’a da özel bir pencere açarak endeksin bundan sonraki yönü hakkındaki görüşlerini paylaşıyor. Borsada işlem gören hisseleri şirket ve sektör bazında değerlendiren Erkan, enflasyonist dönemde yükselme potansiyeli barındıran hisseleri kurumunun araştırma biriminin çalışmaları doğrultusunda açıklıyor. Erkan, yılbaşından bu yana borsada yukarı yönlü eğilimin hep büyük şirketlerin hisselerinde görülmesini de ele alarak bundan sonraki süreç hakkında açıklamalar yapıyor.