Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 4-0 yendi. Sarı-siyahlıların gollerini 32. dakikada Marco Reus, 66. dakikada Jadon Sancho, 69. dakikada Thorgan Hazard ve 84. dakikada Nico Schulz kaydetti. Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 29'a çıkarırken, Mainz 05 15 puanda kaldı.
Günün diğer karşılaşmalarında Hertha Berlin sahasında Freiburg'u 1-0, Köln de evinde Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerken, ligin iki yeni takımı Paderborn ile Union Berlin'i karşı karşıya getiren mücadele 1-1 sona erdi.
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