Borussia Dortmund Chelsea maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde günün iki maçın biri olan dev mücadeleye dair tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, Borussia Dortmund Chelsea maçının saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...