        Boşa akan çeşme suları için proje! | Son dakika haberleri

        Boşa akan çeşme sularının kullanımı için proje!

        Kütahya'da aktif olarak kullanılan 322 çeşmeden akan temiz suyun doğrudan kanalizasyona karıştığına dikkat çeken Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği Başkanı Abdurrahman Yıldız, su kaynaklarının korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla bir proje hazırladıklarını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Boşa akan çeşme suları için proje!
        Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kütahya'da aktif olarak kullanılan 322 çeşmeden akan temiz suyun doğrudan kanalizasyona karıştığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın su politikalarına verdiği öneme dikkat çeken Abdurrahman Yıldız, su kaynaklarının korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla bir proje hazırladıklarını belirtti.

        Suyun küresel ölçekte petrolden daha değerli hale geldiğini vurgulayan Yıldız, boşa akan su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

        Projenin pilot uygulama alanı olarak Kütahya merkezinin belirlendiğini açıklayan Yıldız, çalışmanın ilerleyen süreçte Eskişehir, Bilecik ve Sakarya gibi çevre illeri de kapsayacak şekilde genişletilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Yıldız, projeyle yer altı ve kaynak sularının modern altyapı sistemleriyle yeniden değerlendirilmesi, boşa akan temiz suyun israf edilmesinin önüne geçilmesi ve çok amaçlı kullanım alanları oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

        Kütahya'da halen aktif olarak kullanılan 322 çeşmeden akan temiz suyun doğrudan kanalizasyona karıştığına dikkat çeken Yıldız, bu durumun hem çevresel hem de ekonomik kayıplara yol açtığı belirterek, şunları söyledi:

        "Temiz suyu önce kirletip, ardından arıtmak için ikinci kez maliyet oluşturuyoruz. Bu durum milli kaynakların israfıdır. Projeyle birlikte söz konusu su kaynaklarının park ve bahçelerin sulanması, cadde temizliği, görsel su yapıları, yangın ve acil durum kullanımı ile tarımsal sulama gibi birçok alanda değerlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca Porsuk Çayı'nın yeniden temiz bir görünüme kavuşmasına katkı sağlanması da hedefler arasında yer alıyor."

        Yıldız, projenin ilk uygulama alanı olarak Kütahya merkezde Saray Mahallesi Adliye civarında bulunan 8 çeşmenin seçildiğini, bu bölgede Osmanlı çeşme mimarisine uygun çok amaçlı kullanım alanlarının oluşturulacağını ifade etti. Dünyada artan su kıtlığına dikkat çeken Yıldız, Türkiye'de de benzer sorunların yaşanmaması için su kullanım alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Projenin ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hayata geçirilmesinin planlandığını belirten Yıldız, projeye destek olunması çağrısında bulunarak, "Temiz su kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için bu çalışmanın ülke genelinde yaygınlaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

