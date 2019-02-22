Boşanmanın kadın ve erkek üzerindeki etkileri

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Boşanma evlilik kadar doğaldır. Bu süreçte olanı görmek, zorunlu bir seçim bile olsa kabul etmek en doğrusudur.
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre boşanmak, en çok kadınları olumsuz yönde etkiliyor. Boşanan kadının kalp krizi geçirme riski artıyor.
Araştırmada bir kez boşanan kadınlar ile evli kadınlar kıyaslandığında, boşanan kadınların yüzde 24 oranında kalp krizi geçirme riski olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Birden fazla boşanma yaşayan kadınlarda ise bu oran yüzde 77... Duke Üniversitesi'nin araştırmasına göre de bir yakının kaybedilmesi ile boşanmanın benzer etkisi olduğu belirtiliyor.
Türkiye'deki boşanmalar, ilk 5 yıllık evliliklerde yüzde 35,5 oranındayken; 11-15 yıllık evliliklerde ise yüzde 20 oranına düşüyor. Evlilikler uzadıkça konfor alanından çıkmak hem kadınlar hem erkekler için zorlaşıyor.
Boşanan kadın bulunduğu çevreye göre kabul görme konusunda zorluk yaşayabiliyor. Depresyon belirtileri kadınlarda yemek bağımlılığı; erkeklerde ise alkol ve gece hayatı bağımlılığı ile kendini gösteriyor.
Boşanan erkeklerde kendini kanıtlama, yeterli hissetmek için bir çaba içinde olmaları, kadınlarda ise değişim istekleri, farklı hobiler edinmek sık görülen konular...
Boşanma noktasında en önemli unsur ise çocuk. Anne çocuğunu babasız bırakmamak için yıllarca direnmiş, sonunda pes etmiştir. Problem çocuğun boşanmayı kabul edebilmesidir. Terk edilme hissi verilmemelidir çocuğa… Çocukluk döneminde kimlik bulamamış “mış” gibi yetişkin olan çocuk yetiştirmenin zararını ortadan kaldırmak için ebeveynlerin bilgilendirilmesi oldukça önemli.
YOLUNDA GİTMEYEN İLİŞKİLER NASIL DÜZELİR?
Boşanma sonrası özellikle kadınlarda sevgisizlik, yalnızlık, değersizlik, güvensizlik, karşı cinse olumsuz duygular, özellikle çocuğuna karşı suçluluk hissi, eziklik, isyankâr davranışlar ortaya çıkan duygu durumlarıdır.
Kadın çocuğuna aşırı fedakar davranışlarla, erkek ise çocuğuna gücü ölçüsünde, ama gereğinden fazla para vererek ayrılığı telafi ettiğini düşünür.
Anne ve baba boşanmayı mutsuz bir evliliğin doğal sonucu olarak kabul ederse sonuçlar daha kolay tolere edilir, çocukların da bakış açısı farklı olur.
Sevgi ile başlayan aşkın hissedildiği, boşanmanın olmadığı evliliklerin yaşanması dileğiyle…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.