Boşanmanın kadın ve erkek üzerindeki etkileri

Boşanma evlilik kadar doğaldır. Bu süreçte olanı görmek, zorunlu bir seçim bile olsa kabul etmek en doğrusudur.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre boşanmak, en çok kadınları olumsuz yönde etkiliyor. Boşanan kadının kalp krizi geçirme riski artıyor.

Araştırmada bir kez boşanan kadınlar ile evli kadınlar kıyaslandığında, boşanan kadınların yüzde 24 oranında kalp krizi geçirme riski olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Birden fazla boşanma yaşayan kadınlarda ise bu oran yüzde 77... Duke Üniversitesi'nin araştırmasına göre de bir yakının kaybedilmesi ile boşanmanın benzer etkisi olduğu belirtiliyor.

Türkiye'deki boşanmalar, ilk 5 yıllık evliliklerde yüzde 35,5 oranındayken; 11-15 yıllık evliliklerde ise yüzde 20 oranına düşüyor. Evlilikler uzadıkça konfor alanından çıkmak hem kadınlar hem erkekler için zorlaşıyor.

Boşanan kadın bulunduğu çevreye göre kabul görme konusunda zorluk yaşayabiliyor. Depresyon belirtileri kadınlarda yemek bağımlılığı; erkeklerde ise alkol ve gece hayatı bağımlılığı ile kendini gösteriyor.

Boşanan erkeklerde kendini kanıtlama, yeterli hissetmek için bir çaba içinde olmaları, kadınlarda ise değişim istekleri, farklı hobiler edinmek sık görülen konular...

Boşanma noktasında en önemli unsur ise çocuk. Anne çocuğunu babasız bırakmamak için yıllarca direnmiş, sonunda pes etmiştir. Problem çocuğun boşanmayı kabul edebilmesidir. Terk edilme hissi verilmemelidir çocuğa… Çocukluk döneminde kimlik bulamamış “mış” gibi yetişkin olan çocuk yetiştirmenin zararını ortadan kaldırmak için ebeveynlerin bilgilendirilmesi oldukça önemli.

YOLUNDA GİTMEYEN İLİŞKİLER NASIL DÜZELİR?

Boşanma sonrası özellikle kadınlarda sevgisizlik, yalnızlık, değersizlik, güvensizlik, karşı cinse olumsuz duygular, özellikle çocuğuna karşı suçluluk hissi, eziklik, isyankâr davranışlar ortaya çıkan duygu durumlarıdır.

Kadın çocuğuna aşırı fedakar davranışlarla, erkek ise çocuğuna gücü ölçüsünde, ama gereğinden fazla para vererek ayrılığı telafi ettiğini düşünür.

Anne ve baba boşanmayı mutsuz bir evliliğin doğal sonucu olarak kabul ederse sonuçlar daha kolay tolere edilir, çocukların da bakış açısı farklı olur.

Sevgi ile başlayan aşkın hissedildiği, boşanmanın olmadığı evliliklerin yaşanması dileğiyle…