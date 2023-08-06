Botta dayak yiyen kadından "Pes" dedirten ifade! İstanbul Şile'de botta tartıştığı kadını darp eden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülendi. O anlar tüyler ürpertti. Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Ancak darp edilen kadının, 'şakalaşıyorduk' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ş.Ö. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.08.2023 - 08:45 Güncelleme: 06.08.2023 - 08:47 facebook

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