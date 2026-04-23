Boyner Grup'tan 23 Nisan'da çocuklar için söz

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan ve Türkiye’yi derinden sarsan kayıpların gölgesinde girilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Boyner Grup alışılagelmiş kutlama mesajlarının ötesine geçti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda da duruşundan taviz vermeyen Grup bu kez çocuklara sahip çıkma sözü verdi.

Sorunu kökten ele alan ve çözüme odaklanan, kamu, akademi, iş örgütleri, sivil toplum ve ebeveynlere çağrıda bulunan Grup, çocukların güvenliği için sorumluluk sözü vererek, önümüzdeki dönemde bir dizi projenin hayata geçeceğini duyurdu.

Boyner Grup’un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizi derinden üzen olaylar üzerine her birimiz sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlıyoruz. Bu yıl 23 Nisan’ı hak ettiği coşkuyla kutlayamamanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ancak hiçbir çocuğun yalnız kalmadığı bir gelecek inşa etmek adına; kamu, akademi, sivil toplum ve ailelerle iş birliği içinde dijital destek köprülerinden ebeveynlik atölyelerine uzanan kapsamlı çözümleri hayata geçireceğiz. Veri ve uzmanlığı rehber edinerek çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz."