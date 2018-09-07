Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, yeni filmi 'Hedefim Sensin'in çekimleri için Gökçeada'da bulunuyor. Demirer, filmde başrolünü paylaştığı Demet Akbağ ile adanın köylerindeki yerel halk ile bir araya geldi.

Demirer ve Akbağ, Mustafa'nın Kahvesi'nde kahvaltı yaptı.

Neşeli kimliğiyle adaya renk katan Ata Demirer ekibiyle kahvaltı için Kaleköy’de, yemek için Tepeköy’de, kahve için Zeytinli’de Türk ve Rum işletmecilerin misafiri oldu.





Zeytinli'de Mina Cafe'de kahvesini içen Ata Demirer çekim yerlerini gezdi.

Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın yanı sıra Tarık Ünlüoğlu, Hande Dana, Gizem Karaca ve Hamdi Alkan'ın Zeynep Alkan da rol alıyor.

Demirer'in yeni filminde Gökçeada plajından görüntüler de bulunuyor.

Ata Demirer filmin çekimlerine başladığını bu paylaşımıyla duyurmuştu.

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