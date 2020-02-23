51 il ve 2 ilçede o süre uzatıldı!

Bozcaada, Gökçeada ve 51 ile müjde

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde 2013 yılından beri işverene, asgari ücret üzerinden 6 puanlık ilave prim teşviki uygulanıyor. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 6 puanlık ilave prim teşvikinin süresi 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, teşvik uygulamasına 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edilecek.

Teşvikten ayda 10 ve üzerinde işçi çalıştıran ve yüzde 5 prim indirimi teşviki uygulanan işverenler yararlanıyor. Bu işverenler, 5 puanlık prim indirimine ilave olarak 2020 yılında işçi başına aylık 176.58 TL teşvikten yararlanacak.

Teşvik kapsamındaki il ve ilçeler şöyle: