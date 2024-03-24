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        Haberler Gündem Güncel Bozüyük'te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 14 yaralı

        Bozüyük'te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 14 yaralı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 14 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:23
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        Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 14 yaralı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bursa-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde seyreden S.C. (45) idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        14 YOLCU YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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        #trafik kazası
        #yolcu otobüsü
        #bilecik
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