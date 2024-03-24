Bozüyük'te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 14 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 14 yolcu yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bursa-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde seyreden S.C. (45) idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
14 YOLCU YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste yaralanan 14 yolcu, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.